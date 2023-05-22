الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تسببت فى ضعف الإنتاج.. تحرك برلمانى لحل مشكلة جفاف الترع بقنا

النائب خالد أبو
النائب خالد أبو نحول

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن جفاف ترعة الرواتب وترعة النواهض التابعتين لمركز أبوتشت- محافظة قنا.

وقال النائب خالد أبو نحول، خلال الطلب المقدم منه، نحيطكم علما بجفاف ترعة رياح الدربي وترعة الرواتب وترعة النواهض بقرية "بلاد المال بحري" مركز أبوتشت محافظة قنا، حيث إن الترع خالية تماما من المياه، مما يعرض الزرع والمحصول للتلف مع ضعف الإنتاج، الأمر الذي تسبب في عطش الزرع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشكلة سوف تتفاقم عند البدء في زراعة الذرة، والتي تحتاج أثناء فترة نموها إلى تزويدها بالكمية اللازمة من الماء.

وطالب النائب خالد أبو نحول، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، وذلك لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه بحضور الجهات المعنية المختصة والوزراء المعنيين.

النائب خالد أبو نحول المستشار الدكتور حنفي جبالي جفاف ترعة الرواتب محافظة قنا وزير التنمية المحلية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الإعلام الجديد والتحديات المهنية والاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس