ضبط تاجر أسلحة بـ10 فرد خرطوش وذخائر فى المنيا

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وكرًا أداره عاطل للاتجار في الأسلحة النارية، وبيعها للخارجين عن القانون، وتمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته 10 فرد محلي وذخائر.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته 10 فرد محلى، عدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.