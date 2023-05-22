الزمالك فى مهمة صعبة أمام الداخلية بالسويس ضمن مشوار المنافسة على المركز الثانى

يحل الزمالك ضيفا على فريق الداخلية في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين في ظل سعى الزمالك للمنافسة على المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في حين يسعى الداخلية للابتعاد عن شبح الهبوط.

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق خمس نقاط عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني، ولكل منهما مباراة مؤجلة ويعاني الزمالك من تذبذب نتائجه نتيجة حاجة اللاعبين إلى وقت للتأقلم مع مع طريقة 3-2-4-1 التي يعتمد عليها الكولومبي خوان أوسوريو، المدير لفني للفريق، والتي تمنح الفريق فاعلية هجومية، لكنها في نفس الوقت تجعل دفاعه مفتوحا في ظل الأخطاء الفردية والجماعية للاعبي الخط الخلفي ويتوقف استغلال هذه الأخطاء على إمكانات لاعبي الفرق المنافسة حيث خسر الزمالك بهذه الطريقة أمام الإسماعيلي وفاز على بروكسي بصعوبة في كأس مصر واهتزت شباكه بأربعة أهداف في المباراتين ثم فاز على أسوان بهدف لأن لاعبي الفريق الأسواني فشلوا في استغلال الأخطاء الدفاعية وينوي خوان أوسوريو الاستمرار على نفس الطريقة والدفع بنفس التشكيل الذي خاض مباراة أسوان؛ لأنه يرى أن تأقلم اللاعبين مع الطريقة الجديدة يتحسن من مباراة لأخرى.

قائمة الزمالك لمباراة الداخلية

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة، هم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحي جمعة ومحمد طارق وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد حسام بيسو وعبد الله محمد وسيد عبد الله نيمار وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

على الجانب الأخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البنك الأهلي الذي يتواجد في المركز الخامس عشر وحقق الفريق خمسة انتصارات وتعادل 12 مرة وخسر 11 مباراة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا ولم يخسر في آخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على فيوتشر والتعادل إنبي والمصري ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشواره للابتعاد عن شبح الهبوط.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده سامي هلهل وسيد نافع ومعهما أسامة إسماعيل حكما رابعا وعبد العزيز سيد حكم فيديو وأسامة سيد مساعد حكم فيديو.