"التخطيط القومى" يختتم برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالمجلس القومى للسكان

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلفة" لـ20 متدربًا من العاملين بالمجلس القومي للسكان، والذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2023، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في المعهد.

وأوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يأتى استكمالًا للجهود التي يبذلها معهد التخطيط القومي فى تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

كما يهدف البرنامج إلى رفع وعي المشاركين بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في المجالات المختلفة، وتطوير مهاراتهم الذهنية والمهنية في استخدام الأدوات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافية في إدخال وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار في المجالات المختلفة.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاور، حيث تضمن المحور الأول التعرف على مفهوم نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في مجالات التنمية المختلفة.

بينما تناول المحور الثاني الإدخال والتعديل في قواعد البيانات الجغرافية، يأتى هذا فيما ركز المحور الثالث على التحليل المكاني باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية.

ولفت إلى أن المحور الرابع تضمن الإخراج والعرض واتخاذ القرار للمشروعات المختلفة، فيما سلط المحور الخامس الضوء على نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

ونوه بأن هذا البرنامج التدريبى يساعد على اتخاذ أفضل قرار في أسرع وقت، كما يساعد فى نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفيدين، ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الكوادر البشرية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.