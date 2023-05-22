الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص فى حادث تصادم مركبين بمياه بحيرة المنزلة

اسعاف
اسعاف

أصيب صياد بإصابات بالغة جراء اصطدام مركبي صيد في مياه بحيرة المنزلة بالمطرية، إذ كان يجلس على أول المركب عند الاصطدام، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بوصول شخص إلى مستشفى المطرية مصابا بعد تعرضه لحادث تصادم مركبي صيد في المياه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، و تبين إصابة علي علي أحمد منتصر، 66 عاما، من المطرية بالدقهلية، إذ كان يجلس على مقدمة المركب فاصطدمت قدمه بمركب آخر عند حدوث تصادمهما.

وأسرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، تبين إصابته بجرح غائر في قدمه، وتم عمل اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

 

 

صياد مركب صيد بحيرة المنزلة المطرية إصابات

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الإعلام الجديد والتحديات المهنية والاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس