إصابة شخص فى حادث تصادم مركبين بمياه بحيرة المنزلة

أصيب صياد بإصابات بالغة جراء اصطدام مركبي صيد في مياه بحيرة المنزلة بالمطرية، إذ كان يجلس على أول المركب عند الاصطدام، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بوصول شخص إلى مستشفى المطرية مصابا بعد تعرضه لحادث تصادم مركبي صيد في المياه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، و تبين إصابة علي علي أحمد منتصر، 66 عاما، من المطرية بالدقهلية، إذ كان يجلس على مقدمة المركب فاصطدمت قدمه بمركب آخر عند حدوث تصادمهما.

وأسرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، تبين إصابته بجرح غائر في قدمه، وتم عمل اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.