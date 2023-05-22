كاتب صحفى: عمان أكثر الدول المساندة لمصر (فيديو)

علق الكاتب الصحفي محمد أمين، على زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، إلى مصر.

وقال، خلال لقائه على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الإثنين، إن زيارة السلطان هيثم إلى القاهرة تعتبر الأولى له خارج منطقة الخليج العربي منذ توليه الحكم؛ وتدل على أن العلاقات العمانية المصرية ليست عادية فهي قوية خاصة وأنها ممتدة تاريخيا، وهناك تطابق بين مصر وعمان بالإضافة إلى التطابق في العادات والتقاليد بين الشعبين.

وتابع أن حرص السلطان هيثم على زيارة القاهرة في ذلك التوقيت هو تطابق بين مصر وعمان في الرؤى السياسية، حيث تعتبر الدولة العمانية هي أكثر الدول المساندة للدولة المصرية ونرى ذلك خاصة في أزمة المقاطعة اتجاه اتفاقية السلام، مستشهدا بقول الراحل السلطان قابوس «مصر لا تعزل ولا تموت».

وأضاف أن هناك حرصا شديدا على إعادة التلاحم مرة أخرى إلى المنطقة العربية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى يين الدولتين، حيث رأى العالم ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له أمس.