الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

اسعاف
اسعاف

أصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مواطن للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مواطن الفيوم الصحراوي غرفة عمليات شرطة النجدة الخدمات الأمنية

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