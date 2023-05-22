الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عمرو: جلسات الحوار الوطني شهدت مساحة حوارية كبيرة (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس أحمد عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه خلال حضوره في الأسبوع الأول الجلسات النقاشية للحوار الوطني لاحظ تطورا كبيرا في الحالة الحوارية بشكل عام.

وأكد على هامش جلسات الحوار الوطني الذي عرضه برنامج “صباح الخير يا مصر”،  أنه تم مناقشة التوافقات أمس حيث شهدت مساحة حوارية كبيرة من مساحة الاختلاف، فيما أجمعت اللجان أمس بأهمية الأحزاب السياسية ودورها كمؤسسات فاعلة في التنمية السياسية ودورها كوسيط ما بين الدولة والمواطن، بالإضافة إلى دورها في التفافها بالشباب كممارسة العملية السياسية والنشاط العام.

وانطلقت، أمس الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني

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