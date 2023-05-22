أحمد عمرو: جلسات الحوار الوطني شهدت مساحة حوارية كبيرة (فيديو)

قال المهندس أحمد عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه خلال حضوره في الأسبوع الأول الجلسات النقاشية للحوار الوطني لاحظ تطورا كبيرا في الحالة الحوارية بشكل عام.

وأكد على هامش جلسات الحوار الوطني الذي عرضه برنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه تم مناقشة التوافقات أمس حيث شهدت مساحة حوارية كبيرة من مساحة الاختلاف، فيما أجمعت اللجان أمس بأهمية الأحزاب السياسية ودورها كمؤسسات فاعلة في التنمية السياسية ودورها كوسيط ما بين الدولة والمواطن، بالإضافة إلى دورها في التفافها بالشباب كممارسة العملية السياسية والنشاط العام.

وانطلقت، أمس الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.