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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث حل مشكلات القمامة فى شبرا الخيمة

اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور المهندس هشام البكل، رئيس المنطقة الجغرافية للبترول، والدكتور محمد فوزي، مدير المكتب الفني، والدكتور محمد عبد الله، مدير إدارة المخلفات الصلبة، وإسلام رجب مدير إدارة التطوير الحضري، لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بحي شرق شبرا الخيمة ومتابعة كيفية الوصول إلى حلول لحل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة. 

واستعرض محافظ القليوبية خلال الاجتماع سبل التعاون بين المحافظة وشركات البترول بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة ومساهمتهم في تطوير منظومة النظافة بالحي، وذلك من خلال تطوير المعدات بالحملة الميكانكية بالحي بالإضافة إلى تطوير المحطة الوسيطة بالقطاوي وعمل خط فرز أولي بالمحطة الوسيطة بمرصفا ببنها وذلك بتكلفة تصل إلى ٢٥٠ مليون جنيه.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة التعاون بين المحافظة والمنطقة الجغرافية وذلك لتطوير أداء العمل بمحطة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وللمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة.

ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل على صيانتها بشكل دوري والاستفادة من تلك الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة؛ للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في دعم هذا القطاع المهم من أجل راحة وخدمة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة خالية من الأضرار الصحية والبيئية والتلوث.

وأوضح المحافظ أن العمل يتم على قدم وساق في كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين من أجل بيئية صحية نظيفة خالية من التلوث وكل الأضرار.

إدارة المخلفات الصلبة اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية تطوير منظومة النظافة حي شرق شبرا الخيمة مؤسسات المجتمع المدني مدينة شبرا الخيمة مشكلة القمامة منظومة النظافة

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