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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة أب وطفليه في حادث تصادم ببني سويف ونقلهم للمستشفى

تصادم كارو بسيارة
تصادم كارو بسيارة ملاكي

أصيب أب وطفليه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة أب وطفليه، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وهم "سمير.ع.أ" 45 سنة، وطفليه "سما" 7 سنين، و"أحمد" 5 سنوات وجميعهم مصابين بجروح و كدمات، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث.

 

سيارتين إسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفى بني سويف التخصصي أمن بني سويف الصعيد

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