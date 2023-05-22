الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشفى طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

مستشفيات جامعه عين
مستشفيات جامعه عين شمس

اجتازت مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دوليا لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة ٣ سنوات.

وتعتبر مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولى والرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر وعلاج ومتابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين.

وتشمل المستشفى عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين وعيادة عظام المسنين من مرضى الهشاشة والخشونة والسقوط المتكرر وعدم الاتزان.

وأيضا عيادات للكشف المبكر وعيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان والدمنشيا المتقدمة.

وتحتوي المستشفى على رعاية مركزة ورعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضى الذاكرة.

الأمراض المزمنة الهيئة العامة للاعتماد العامة للدولة عيادات تخصصية عيادات خارجية لكشف المبكر مستشفيات جامعة عين شمس مستشفى جامعى

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