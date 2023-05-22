"القاهرة الإخبارية": انقطاع التيار الكهربائى عن محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بانقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، يأتي ذلك بعد مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعقد قمة دولية في يوليو المقبل تخصص لبحث صيغة السلام الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني: "في شهر يوليو المقبل ستكون الحرب الروسية- الأوكرانية قد مر عليها 500 يوم"، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابع زيلينسكي، خلال تصريحات في قمة مجموعة السبع، أمس الأحد، أن بلاده طورت صيغة السلام بطريقة تضمن توافق كل نقطة من نقاطها مع قرارات الأمم المتحدة، حيث يمكن لأي شخص في العالم أن يختار المسار الذي يمكنه المساهمة فيه.

وأشار إلى أنها ستصبح قمة الأغلبية العالمية، وتضم كل الدول التي تريد إنهاء صراع روسيا وأوكرانيا، داعيًا كل الدول للانضمام إلى الجهود المشتركة.