الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبا بشأن تصدير فائض الكهرباء للدول الأوروبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا" .

وذكر عضو مجلس الشيوخ في طلبه ان المذكرة الإيضاحية وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فإن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على حوالى ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية ، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، ووصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 1300 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020 ونظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائى بين القارات لموقعها المتميز . 


وأضاف النائب مجد الدين بركات أنه لما كان ما تقدم، وكان العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها، سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار - يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية.

الدول الأوروبية الطاقة الكهربائية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المناقشة العامة

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