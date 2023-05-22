الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية تظاهرات شبرا الخيمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت الدائرة الثامنة إرهاب  المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة بجلسة اليوم، بمعاقبة متهم بالمشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تظاهرات شبرا الخيمة".


صدر الحكم بعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بذات القضية بمعاقبة أحد المتهمين بذات القضية من قيادي جماعة الإخوان الإرهابية وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والمطبوعات المضبوطة.

ووفقا لأمر الإحالة الذي ضم (١١) متهما من جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة والكنائس والاعتداء على رجال الضبط القضائى من الشرطة حال تأديتهم عملهم وإحداث إصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

الإخوان الإرهابية الدائرة الثامنة إرهاب المستشار سامح عبدالحكم جماعة الإخوان الإرهابية وادى النطرون

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على الارتقاء بالتعاون مع عمان يتصدر الصحف

"الخارجية الفلسطينية" تُدين اقتحام "بلاطة" وتُطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم

حظك اليوم الإثنين 22 مايو 2023 لجميع الأبراج الفلكية

بدء الامتحان فى مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدء الامتحان فى مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل