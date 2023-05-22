المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية تظاهرات شبرا الخيمة

قضت الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة بجلسة اليوم، بمعاقبة متهم بالمشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تظاهرات شبرا الخيمة".



صدر الحكم بعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بذات القضية بمعاقبة أحد المتهمين بذات القضية من قيادي جماعة الإخوان الإرهابية وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والمطبوعات المضبوطة.



ووفقا لأمر الإحالة الذي ضم (١١) متهما من جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة والكنائس والاعتداء على رجال الضبط القضائى من الشرطة حال تأديتهم عملهم وإحداث إصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات.