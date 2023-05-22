حظك اليوم الإثنين 22 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

تقدم "الدستور" حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج المائية، على النحو التالي:

برج السرطان

سيكون التحول إلى الأطعمة الصحية هو المفتاح للحفاظ على لياقتك ونشاطك، قد تحتاج إلى الاحتفاظ بعلامة تبويب وثيقة للنفقات لتوفير الضروريات، ستكون مساعدة شخص ما على الجبهة المهنية في صالحك، من المرجح أن يقدم شخص ما مساعدة هائلة على صعيد الأسرة.

برج العقرب

تغيير النظام الغذائي سيحسن الصحة، تكسب الكثير من حسن النية اليوم، ولكن ليس الكثير من المال، قد يفكر أولئك الذين يعملون بأجر على غرار القيام بشيء ما بمفردهم، ستكون الأسرة أكثر دعمًا لأفكارك، أثبتت الرحلة أنها مريحة، هناك فرصة عادلة لتخصيص بعض الممتلكات لك.

برج الحوت

مزيج سعيد من الراحة والتمارين الرياضية سيجدك في أفضل حالاتك الجسدية، سيجد البعض منكم المزيد من السبل لزيادة الأرباح، تم تعيين شعبيتك في الارتفاع على الجبهة المهنية، قد يتم تناول أي شيء معلق على الجبهة الداخلية بجدية.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

ويميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك هُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، ومن سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.