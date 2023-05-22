مفاجأة مدوية.. تقرير حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا يتجاهل العنصرية ضد فينيسيوس

فجّرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة مدوية بشأن تقرير ريكاردو دي بيرجوس حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا والتي شهدت إهانات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان فالنسيا قد حقق الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الميستايا" ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن تقرير الحكم لم يذكر في البداية أي تفاصيل متعلقة بالإهانة العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد على الرغم من إيقاف المباراة في الدقيقة 70 وتحذير المذيع الداخلي.

وكان حكم المباراة قد قرر إشهار البطاقة الحمراء للبرازيلي فينيسيوس بعد ضربه للاعب فالنسيا هوجو دورو.

كما تغاضى الحكم عن ذكر سبب ضرب فينيسيوس للاعب فالنسيا بعد أن قام لاعب الفريق المضيف بخنق نجم الريال.

في المقابل رد فينيسيوس عبر حسابه على إنستجرام، حيث أرفق صورة من التقرير الأول للحكم والذي تجاهل فيه ذكر واقعة العنصرية، وكتب ضاحكًا: "مسلسلات، هذا لا يمت لكرة القدم بصلة، الحكم لم يستشهد بحالات العنصرية".