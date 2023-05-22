الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هانى سعيد: بيراميدز لم يفقد الأمل فى المنافسة على الصدارة

بيراميدز
بيراميدز

عبر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على حساب غزل المحلة في الدوري الممتاز، مؤكدا على صعوبة اللقاء خاصة وأن مواجهة المحلة في ملعبه يعتبر من اللقاءات الصعبة للغاية.

 

وحقق بيراميدز الفوز على المحلة بنتيجة ٢-٠ في إطار لقاءات الجولة ٢٩ من بطولة الدوري وهي المباراة التي جرت على استاد مدينة المحلة.

 

شدد على أن الفريق قدم مباراة قوية ونجح في حصد ٣ نقاط مهمة في جدول الترتيب، والفريق قدم كل شيء في تلك المواجهة وقدم واحدة من أفضل اللقاءات ونجح في حصد نقاط غالية.

 

شدد على أنه من الضروري التركيز في اللقاءات المقبلة ولعب جميع المباريات على أنها مواجهات كئوس ضروري الفوز بها من أجل التقدم أكثر في جدول البطولة.

 

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