الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز في الجولات 30 و31 و32 للموسم الجاري 2022-2023.

وقررت الرابطة تأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي كان مقررًا إقامتها يوم 5 يونيو المقبل في الجولة 30؛ بسبب خوض الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

كما قررت تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 31 بسبب خوض إياب نهائي أفريقيا ضد الوداد يوم 11 يونيو.

كما أعلنت الرابطة عن مواعيد مؤجلات الأهلي في بطولتي الدوري وكأس مصر، حيث سيواجه حرس الحدود يوم 22 يونيو في المباراة المؤجلة من الجولة 16.

ويواجه فيوتشر يوم 2 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة 24، ويلتقي مع الإسماعيلي يوم 5 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة 18، ومع الاتحاد السكندري يوم 8 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة 21.

ويواجه الأهلي نظيره منتخب السويس في المباراة المؤجلة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 25 يونيو على ستاد القاهرة.

وجاءت مواعيد الجولات من 30 إلي 32 على النحو الآتي:

رابطة الأندية الدورى المصرى مواعيد مباريات الأهلي تأجيل مباراة القمة

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