"الكهرباء" تضخ 2.5 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة محطات غرب الدلتا

كشف محمد العبد، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء عن استهداف الشركة الوصول بإجمالي استثمارات الشركة لـ2.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2022 - 2023 والمقرر انتهائه 30 يونيو المقبل.

أضاف العبد، لـ«الدستور»، أن شركته تعتزم الوصول بأستثماراتها إلى 2.5 مليار جنيه لرفع كفاءة مشروعاتها وتنفيذ اعمال جديدة في محطتي سيدي كرير ، وأبو قير.

أشار العبد إلى أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات يتمثل في اعادة تأهيل ورفع كفاءة الوحدات الغازية المركبة لمحطة سيدي كرير المركبة بأجمالي استثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه.

كما أن شركته تقوم، حاليًا، بتنفيذ محول كهربائي لربط محطة كهرباء ابوقير الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء بجهد 500 كيلو فولت وبطاقة 500 ميجا فولت أمبير، وباستثمارات تصل إلى 266 مليون جنيه ويتم تنفيذه عبر شركات القطاع الخاص بعد طرح مناقصة علي الشركات.

أوضح رئيس شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء أنه يتم تنفيذ مشروعات للتحسين البيئي وتحسين الأداء عبر تحديث أنظمة مراقبة المداخن 1-2 وربطها مع الشبكة القومية بمحطة ابو قير الجديدة وسيدي كرير المركبة والعادية بأستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه.

في السياق، أضاف العبد أن تنفيذ تلك الأستثمارات يأتي عبر الموارد الذاتية لشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء لزيادة القدرات الانتاجية التابعة للشركة.

وتتكون محطة سيدي كرير المركبة من وحدتين بخاريتين بقدرة 320 ميجاوات لكل وحدة وتم تدشينها 2009، إضافة إلى وحدة مركبة بقدرة 750 ميجاوات عام 2010 وتقع المحطة على الساحل الشمال للبحر المتوسط ، كما تساهم في توفير الطاقة الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي، ‘ضافة إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا.

وتم البدء في تنفيذ محطة كهرباء ابوقير الجديدة في عام 2007 ، ثم دخلت الخدمة في 2012 بإجمالي قدرات تصل إلي 1300 ميجاوات وتقع شرق محافظة الإسكندرية، كما تم تحديث معمل تحليل عينات الزيوت والمازوت والمياه على أحدث نظام بما يتماشى مع المواصفات العالمية للحصول على شهادة ISO 9001 & ISO 17025.

وتتبع شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وتمتلك 7 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية تضم كلاً من محطة السيوف ومطروح البخارية، كفر الدوار البخارية، أبوقير البخارية، وسيدي كرير، أبوقير الجديدة، إضافة إلى محطة دمنهور ويصل إجمالي الطاقة المنتجة من محطاتها لنحو 16 مليار كيلووات ساعه سنوياً وتقوم بإنتاج الطاقة وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء.