الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف مطروح" يفتتح الأسبوع الثقافي بمسجد الروضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح الأسبوع الثقافي بمسجد الروضة بمرسى مطروح تحت عنوان “الأسرة صمام المجتمع”.

أكد عبد البصير أهمية الأسرة وكونها الركن الركين للمجتمع وهي درعه الحصينة يتوقى بها المخاطر بتماسكها يتماسك وينجو المجتمع من مخاطر الانحلال والضعف والتفكك ولذا عنى القرآن الكريم بذكر كل ما يتعلق بالأسرة فهي بدء الخليقة: "اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء" وهى آية من آياته بنيت على السكن والمودة والرحمة " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ " وهي سنة الأنبياء والمرسلين ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾.

وأوضح أن اهتم الإسلام بكل عناصر الأسرة فتناول المحرمات والخطبة والعقد والمهر وآداب المعاشرة وكيفية إدارة الخلاف الزوجي وتربية الأبناء الخ حتى اللقاء الأخروي بين الأزواج والأبناء ذكره القرآن الكريم 

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ وبسؤاله عن الأسبوع الثقافي وما يتناوله.

أضاف أن المحاضرة الثانية الاثنين القادم وستكون عن واجبات وحقوق كلا الزوجين لينعم البيت بالاستقرار في أجواء تسودها الرحمة والتراحم والسكن والمودة مشيرا الي ان ثالث المحاضرات الثلاثاء القادم تحت عنوان حق الأبناء على الآباء لنلفت لأهمية التربية وتعليم الأبناء لننشيء جيلا ينفع نفسه وأسرته ووطنه وصناعة الإنسان هي أهم ما يميز الأمم المتحضرة.

واختتم وكيل أوقاف مطروح بيانه بأنه سيتم ختام الأسبوع الثقافي الأربعاء، بمحاضرة عن حقوق ذوي القربى والأرحام.

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