عمرو مصطفى: مش هسكت لو فيها اعتزالى.. ويهدد محسن جابر باللجوء للقانون

علق الملحن عمرو مصطفى على الأزمة الثائرة بينه وبين المنتج محسن جابر، بسبب أغنية أم كلثوم، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه ولوكان فيها اعتزاله الفن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن محسن جابر، رفض مساعدته في رد حقه بعد سرقة أغانيه بالخارج، واكتشف أنه ينتج لحسن شاكوش، وحمو بيكا، وهو يسرق أغانيه، مؤكدًا أنه يريد أن يشغله بالقضايا عن عمله الفني للارتقاء بذوق الفن.

هرد على محسن جابر بالقانون

وتابع، "أنا اتكرمت من الدولة، وأغنية طوبة فوق طوبة وبشرة خير أنا اللي عملتهم"، مضيفًا: "محسن جابر عايز يغلطني، وأنا خلاص وهدفي إيقاف التنازلات لو حتى فيها اعتزالي، وهرد على محسن جابر بالقانون، وانتم مجموعة عايزة تتحكم في الموسيقى المصرية، مش هسكت لو فيها اعتزالي".

واستطرد: "لو الأمور فضلت كده هتبقى الثقافة المصرية في التنازل، ومحسن جابر أخد الأغاني بتاعتي وعملها مهرجانات".

وأكد أن محسن جابر، يتحكم في الفن وصوت القاهرة لا تستطيع أخذ حقها وورثة الموجي استنجدوا به، مطالبًا محاميّ الملكية الفكرية أن يتعاونوا معه للوقوف ضد محسن جابر.