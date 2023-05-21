الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الطائرة الإغاثية السعودية السابعة تصل إلى مطار بورتسودان

الطائرة الإغاثية
الطائرة الإغاثية السعودية السابعة تصل إلى مطار بورتسودان

وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

المساعدات المصرية للسودان

وكانت دفعت مصر بفرق طبية مجهزة لخدمة العائدين من السودان لاستقبال الطائرة 28 ضمن الجسر الجوي المصري لإعادة العالقين.

وتتواصل عمليات الإجلاء الجوية من السودان تجري بالتزامن مع عمليات إجلاء بحرية وبرية، حيث أن السلطات المصرية دفعت بسيارات الإسعاف لتقديم الخدمة الطبية للعائدين من السودان.

ووفرت مصر  جميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل إجراءات التصاريح الرسمية، لافتًا إلى عودة أكثر من 7800 مواطن مصري من الأراضي السودانية بحسب - وزارة الهجرة المصرية-، فيما جرى حصر القادمين عبر المسار الجوي ووصلوا إلى 2500 مواطن.

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