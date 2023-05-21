مستشار الرئيس الفلسطينى: مستمرون في المقاومة والأقصى حق تاريخى لنا

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها المسجد الأقصى لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن هناك اعتداءات يومية على المسجد الأقصى.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه يقفون في خندق المواجهة ضد هذا المشروع الصهيوني الذي يريد تغيير الواقع القانوني والتاريخي للمقدسات في فلسطين.

وتابع: "نحن مستمرون في الصمود والمقاومة ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يفرض أجندته أو روايته على المسجد الأقصى المبارك" مؤكدًا أن المسجد الأقصى هو حق فلسطيني عربي إسلامي خالص لا يجوز أن يشاركنا فيه أحد.

وأكد أن القدس برمتها هي مدينة فلسطينية خالصة وحق لنا، مضيفًا: "مستمرون في التشبث بحقنا مهما كلفنا ذلك من ثمن ومن تضحيات، وواثقون تمامًا من أن هذا المشروع الصهيوني سيزول".