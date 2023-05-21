الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم الأحد، موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصي

وفي السياق ذاته، أدانت دولة قطر، اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية سلطات الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذا الاقتحام انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة علي أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم .

وحملت الخارجية القطرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وأكدت الخارجية القطرية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأحد، أن اجتماع حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو داخل أحد الأنفاق الاستعمارية التي حفرها الاحتلال تحت المسجد الأقصى المبارك، لا يغير من حقيقة فلسطينيتها شيئا.