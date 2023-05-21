الحوار الوطنى.. المصريين الأحرار: هناك فقدان ثقة فى الأحزاب بسبب الممارسات الخاطئة

أكد ريمون ناجي، ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، أنه من دواعي سروره تواجده في حدث هام مثل الحوار الوطني، خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية، ومع تواجد جميع التيارات السياسية والفئات المختلفة ليفتح تلاقي الأفكار نحو جمهورية جديدة فعالة.

وقال، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إنه علينا أن نتحدث بشفافية كاشفة دون مبالاة عن واقع حقيقي للحياة السياسية الحالية، موضحًا: "لو نظرنا للحالة السياسية الحالية نلاحظ أن هناك حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية، نتيجة الممارسات الحزبية الخاطئة والتي استمرت على مدار عقود وحتى الآن".

وذكر أن الانضمام للأحزاب يتم بالعلاقات الشخصية، للوصول للمجالس المحلية والنيابية، وبناءً على ذلك فإن الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي في الشارع المصري.

وشدد على غياب الأحزاب السياسية عن دورها لتكون مدرسة لتخريج كوادر وتأهيل شبابها لتولي مناصب قيادية؛ ليصبح لديهم مهارات وخبرات.

كما أكد أن هناك عددًا من الأحزاب السياسية تنتهك دورها الحقيقي وتقوم بعمل بعض الجمعيات الخيرية وتوزع بعض المواد، سواء غذائية أو غيرها على المواطنين.

وطالب بضرورة بناء حياة سياسية تتوافق مع الجمهورية الجديدة التى أطلقها رئيس الجمهورية، مطالبًا بأن يكون عام 2024 عام الأحزاب السياسية.

كما طالب بضرورة اجتماع رؤساء الأحزاب مع الوزراء والمحافظين لمتابعة مشاكل المواطنين، مطالبًا بضرورة مساعدة الدولة للأحزاب من خلال المعسكرات الشبابية ونشر الوعي الثقافي بين الشباب وترسيخ حياة سياسية بين شباب الجامعات.

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