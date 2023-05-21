محام يعلن دعمه لـ"الحوار الوطني" للوصول للرضاء المجتمعي (فيديو)

أعلن عيد راضي، أحد محامين الفيوم دعمه لـ"الحوار الوطني" الذي يقوم على أسس ديمقراطية وهو ما نشأت عليه الدولة منذ ثورة 30 يونيو:"نحن ندعم تلك المبادرة للوصول إلى الرضاء المجتمعي الشامل، وحتى يتحقق الاستقرار والنهضة الاقتصادية".

وقال راضي إننا نتطلع أن يصل الحوار إلى مخرجات تساهم في تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنبًا إلى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وتعزيز التجربة السياسية في إطار عملية شاملة للإصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ، ومستقر للجمهورية الجديدة.

في السياق، أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التقدير الكامل لكل فئات المجتمع وكل الاحترام للمحامين، حيث إن الحوار الوطني يحترم كل الفئات بما فيهم المحامين.

قال "رشوان" إن الحوار الوطني يحترم الجميع وليس لدينا رغبة لتوجيه أي شيء سلبي لأي فئة في المجتمع المصري.

يأتي ذلك فى ختام جلسة العدالة الاجتماعية للحوار الوطني، ردًا على حديث أحمد محمد بيومي، ممثل حزب الحرية المصري الذي أشار إلى ضرورة أن يكون هناك مزيدًا من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث، لافتًا إلى أن بعض المحامين يقومون بعمل البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم، ومن ثم يجب التدقيق بشأن الباحثين.

أوضح أنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني للإجابة عن 3 تساؤلات وهى:"ما مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية في تحسين الحماية وخاصة ذوي الإعاقة؟، وما أسباب ارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟، وكيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟، مطالبًا بتحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة.