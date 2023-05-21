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تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023

توزيع درجات امتحان
توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023

أدى أغلب الطلاب امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 وفق جدول الامتحانات التي وضعته كل محافظة على حدة، وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لموعد امتحانات الشهادة الإعدادية.

ومع زيادة معدلات البحث عن توزيع درجات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي، تعرض الدستور عن كيفية توزيع هذه الدراجات. 

توزيع درجات امتحان الدراسات الشهادة الإعدادية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية العام الدراسي توزيع درجات امتحان الدراسات الشهادة الاعدادية والتي أداها أغلب طلاب الصف الثالث الإعدادي وفق الجداول المعلن عنها لامتحانات الفصل الدراسي الجاري 2022-2023، والمجموع الكلي لمادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي هي 40 درجة.، درجة النجاح: 20 درجة، وجاء توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان كالتالي: السؤال الأول: 10 درجات، السؤال الثاني: 10 درجات، السؤال الثالث: 10 درجات، السؤال الرابع: 10 درجات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 للمواد الأساسية

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وضمت أسئلة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 أسئلة متنوعة، من بينها سؤال الخريطة، بم تفسر، ضع علامة صح أو خطأ، اذكر المفهوم الجغرافي، وشمل الامتحان أيضًا  دلل على صحة العبارات، صوب ما تحته خط، وغيرها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع المحافظات وجاءت كالتالي: 

مادة اللغة العربية: 80 درجة، ودرجة النجاح 40 درجة

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، ودرجة النجاح 20 درجة

مادة الرياضيات: 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة

العلوم : 40 درجة، ودرجة النجاح 20 درجة

المجموع الكلى: 280 درجة ، ودرجة النجاح 140 درجة.

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امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي توزيع درجات الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم محمد حمدى زكى

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