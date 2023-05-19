الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

طلاب
طلاب

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ازدادت محركات البحث جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور والمعلمين.

ويرغب الطلاب في معرفة توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية، خاصة بعد الإنتهاء من اختبار المادة امس، في محافظة القاهرة، في ثاني أيام اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الاعدادي

حيث يبلغ  المجموع الكلي للترمين للشهادة الاعدادية 280 درجة أي 140 درجة لكل ترم على حدة.
توزيع الـ140 درجة على جميع المواد المضافة للمجموع كالتالي:

اللغة العربية من 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية من 20 درجة.

الرياضيات من 30 درجة.

 العلوم من 20 درجة.
الإنجليزي من 30 درجة.

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وجاء توزيع ورقة امتحان مادة الدراسات للصف الثالث الاعدادي، بالفصل الدراسي الثاني، كالاتي:

السؤال الأول: في (مادة الجغرافيا) الخريطة 10 درجات.
السؤال الثاني: في (مادة الجغرافيا) 10 درجات موزعة على اختياري 6 درجات، بم تفسر 4 درجات
السؤال الثالث: في (مادة التاريخ) 10 درجات موزعة على الصواب والخطأ 6 درجات، وبم تفسر 4 درجات.

السؤال الرابع: في (مادة التاريخ) 10 درجات موزعة على لمن تنسب الأعمال الآتية 6 درجات، المصطلح 2 درجة، ما رايك 2 درجة.

ليكون المجموع الكلي لمادة الدراسات من 40 درجة تقسم على 2 ليكون المجموع من 20 درجة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وانطلقت اختبارات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الأربعاء الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل،

ويؤدي الطلاب يوم غد السبت، مادتي  الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

ويوم الأحد الموافق 21/5: اللغة الأجنبية.

والإثنين الموافق  22/5: الهندسة، التربية الفنية.

والثلاثاء الموافق 23/5: العلوم.

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