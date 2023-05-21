"طب المنوفية" تستقبل لجنة متابعة تطبيق نظام الدراسة التكاملي

استقبل د.ناصر عبد الباري، القائم بأعمال عميد كلية طب المنوفية، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة تطبيق نظام الدراسة التكاملي (5 + 2) لطلاب الكلية بحضور الدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعنيين بنظام الدراسة في حضور الدكتورة نجوى نشأت، مدير مركز تطوير التعليم، والدكتورة أميرة فتحي مدير وحدة الجودة، والدكتورة هالة الحارون منسق برنامج 5+2.

وقال “عبد الباري” إن الزيارة تأتي تنفيذًا لقرار لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بمتابعة الآداء و الوقوف على نقاط القوة و الضعف في تطبيق البرنامج التكاملى المميز (5 + 2) الذى بدأ تنفيذه للعام الجامعى 2018/2019 بجميع كليات الطب على مستوى الجمهورية وشرفت الكلية اليوم بزيارة كل من الدكتورة زينب نبيل أستاذ الميكروبيولوجي بكلية طب الأزهر بنات ورئيس الفريق والدكتورة زينب السيد أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، والدكتورة دعاء المرسي أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة.

خلال الزيارة التقى أعضاء اللجنة برؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريس لطلاب لمناقشة تطبيق البرنامج التكاملى (5 + 2)، كما تم متابعة بعض المحاضرات والدروس الإكلينيكية بمختلف الأقسام الإكلينيكية وكذلك تفقد معمل المهارت الإكلينيكية بالكلية وما يقدمه من خدمات تعليمية لطلاب الكلية، كما تم عقد لقاء نقاشي مع طلاب الكلية حول البرنامج.