الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طب المنوفية" تستقبل لجنة متابعة تطبيق نظام الدراسة التكاملي

لجنة متابعة تطبيق
لجنة متابعة تطبيق نظام الدراسة التكاملي

استقبل د.ناصر عبد الباري، القائم بأعمال عميد كلية طب المنوفية، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة تطبيق نظام الدراسة التكاملي (5 + 2) لطلاب الكلية بحضور الدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعنيين بنظام الدراسة في حضور الدكتورة نجوى نشأت، مدير مركز تطوير التعليم، والدكتورة أميرة فتحي مدير وحدة الجودة، والدكتورة هالة الحارون منسق برنامج 5+2.

وقال “عبد الباري” إن الزيارة تأتي تنفيذًا لقرار لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بمتابعة الآداء و الوقوف على نقاط القوة و الضعف في تطبيق البرنامج التكاملى المميز (5 + 2) الذى بدأ تنفيذه للعام الجامعى 2018/2019 بجميع كليات الطب على مستوى الجمهورية وشرفت الكلية اليوم بزيارة كل من الدكتورة زينب نبيل أستاذ الميكروبيولوجي بكلية طب الأزهر بنات ورئيس الفريق والدكتورة زينب السيد أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، والدكتورة دعاء المرسي أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة.

خلال الزيارة التقى أعضاء اللجنة برؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريس لطلاب لمناقشة تطبيق البرنامج التكاملى (5 + 2)، كما تم متابعة بعض المحاضرات والدروس الإكلينيكية بمختلف الأقسام الإكلينيكية وكذلك تفقد معمل المهارت الإكلينيكية  بالكلية وما يقدمه من خدمات تعليمية لطلاب الكلية، كما تم عقد لقاء نقاشي مع طلاب الكلية حول البرنامج.

أعضاء هيئة التدريس الاقسام الأعلى للجامعات التعليم التدريس البرنامج

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

«إجلاء جوى».. «الخارجية» تعلن تعليمات جديدة لإجلاء المصريين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى