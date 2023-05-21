الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحب أمدح خير البرية.. المنشد وليد هاني يطرح ميدلي في حب النبي

المنشد وليد هاني
المنشد وليد هاني

أثار المنشد وليد هاني ضجة واسعة بين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بسبب صوته العذب وإنشاده في حب النبي، وشارك متابعيه علي منصة التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«فيسبوك» ميدلي جديد يجمع بعض أناشيد المدح.

وقال وليد هاني في تصريحات له: بحب أمدح سيدنا النبي في الأناشيد بتاعتي عشان كده عملتلكم ميدلي جديد في حب النبي، ومن طفولتي بحب الإنشاد الديني وبدأت أحفظ أناشيد بصوتي من فترة المدرسة وكنت يومياً بقول نشيد في الإذاعة المدرسية ودة علقني بالإنشاد الديني أكثر.

وأشار إلى أنه تعلم المقامات وفنون الإنشاد في مدرسة الشيخ محمود التهامي «نقيب المنشدين والمبتهلين» والشيخ طه الإسكندراني، والمايسترو مصطفى النجدي، وتعلمت مع الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات «مقامات القرآن الكريم» واستفدت منه كثيرًا، وله فضل كبير على، مضيفاً أنه بدأ بتسجيل مقاطع قرآنية بصوته، وفي طريقه لتسجيل القرآن الكريم كاملاً.

ايس بآل امى المبتهل الشيخ محمود التهامي الشيخ محمود الله المقامات التواصل الاجتماعي الإنشاد الديني

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