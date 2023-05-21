الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء داود بمناقشات الحوار الوطنى: مصر تحتاج لمناخ حقيقى لعمل الأحزاب فى مصر

النائب ضياء داوود
النائب ضياء داوود

قال ضياء داود، عضو مجلس النواب، إن فتح المناخ للحياة السياسية أهم بكثير من النقاش حول النصوص التشريعية المطلوبة بقانون الأحزاب السياسية، حيث من الممكن أن نكون أمام نصوص مختلفة ولكن على مستوى التطبيق قد يتم إفسادها ومن ثم المناخ دائما هو الأهم.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، مؤكدًا أن المناقشات فى جلسة الأحزاب السياسية  تطرقت لمسألة التمويل والحديث عن اقتصاديات للأحزاب وهو أمر يحتاج للمراجعة، خاصة أن التوافق على هذا السياق من شأنه أن يكون بابًا لوجود رجال الأعمال، ومن ثم الاستيلاء على الأحزاب من خلالهم لحماية أنشطتهم الاقتصادية.

ولفت إلى أن التحدى الأكبر ليس فى نصوص تشريعية أو توافق على آليات محددة، ولكن التحدى الأهم فى وجود مناخ سياسي مناسب لعمل الأحزاب، وهو ما يدعم الإقبال من الجميع على العملية السياسية وليس غير ذلك، مؤكدًا أن قانون الأحزاب يدعم دمج الأحزاب، ولكن على أرض الواقع لا يتحقق ومن ثم القضية ليست فى النصوص بقدر المناخ.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها حسب ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

ضياء داود مجلس النواب النصوص التشريعية قانون الأحزاب السياسية جلسة الأحزاب السياسية اقتصاديات للأحزاب

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