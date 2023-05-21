الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد مؤسسي مبادرة "ابدأ بنفسك" لـ"الدستور": دعمت اللامركزية في الجلسات السياسية بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد عزت محمود عبدالغفار، أحد مؤسسي مبادرة “ابدأ بنفسك”، وأحد المشاركين في الحوار الوطني، على هامش جلسات المحور السياسي المنعقدة في الحوار الوطني، لـ"الدستور" إنه سعيد بدعوته إلى الحوار الوطني، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى أنه تقدم بتوصيات إلى محور انتخابات المحليات.

تابع محمد عزت محمود عبدالغفار أنه دعم فكرة اللامركزية للتأكد من تحقيق التنمية في المحافظات والقرى النائية بشكل دوري.

يأتي ذلك في ظل  فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثاني للجلسات، وتعقد اليوم  4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتي تتمثل في النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية في كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى في الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالي 23 مادة)، عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

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