الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 64.5% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر عمان خلال 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%. 
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان لتصل إلى 202 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24 %. 
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 488 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 78%.  
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى عمان خلال عام 2022 
1. خضروات وفواكه بقيمة 60 مليون دولار. 
2. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 18 مليون دولار. 
3. أثاث خشبي بقيمة 12 مليون دولار. 
4. آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 12 مليون دولار. 
5. ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من عمان خلال عام 2022
1. خامات معادن بقيمة 665 مليون دولار. 
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56 مليون دولار. 
3. حديد وصلب بقيمة 57 مليون دولار. 
4. اسماك وقشريات بقيمة 29 مليون دولار. 
5. المنيوم ومصـنـوعـاته بقيمة 21 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 88.5 %. 
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بعمان 145,7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 161.9مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10 %، كما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل    2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.

كما بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بسلطنة عمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 65.4 ألف مصري حتى نهاية 2021.

11 مليون دولار 2 مليون دولار ارتفاعا ملحوظا الاستثمارات العمانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة

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