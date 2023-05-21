الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: نسبة تنفيذ أعمال رفع كفاءة شارع أبو سليمان 40 %

أعمال تطوير شارع
أعمال تطوير شارع أبو سليمان شرق الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالتنسيق مع المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل والإسراع في تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق الحي شرق، استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة برصف شارع أبو سليمان بنطاق حي شرق.

وشدد "الشريف" بضرورة إنهاء الأعمال بأعلى كفاءة وبأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تذليل أية عقبات تواجه أعمال الرصف، ليجد المواطنين تطوراً ملموساً، وتنتهي مشكلة الزحام بالمنطقة نظرا  لكون شارع أحمد أبو سليمان يعد من أهم الشوارع بالمنطقة ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، ورصفه يساعد على إحداث إنفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين؛ لافتا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع بلغت 40 % حتى الآن.  

أعمال تطوير شارع أبو سليمان شرق الإسكندرية

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محافظ الإسكندرية رفع كفاءة شارع أبو سليمان نسبة التنفيذ 40 حي شرق أعمال الرصف

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