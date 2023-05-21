المطابع الأميرية تطلق بوابة التشريعات والأحكام المصرية وتراث الدولة القانوني

أطلقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بوابة التشريعات والأحكام المصرية تتضمن تراث الدولة القانوني والذي يشمل القوانين ومراسيم القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئات والمديريات حيث تحتوي البوابة على أكثر من 320 ألف تشريع مفهرس وذلك منذ عام 1880 وحتى اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أشرف إمام، إن بوابة التشريعات والأحكام تتضمن القوانين بكافة توابعها والجريدة الرسمية والوقائع المصرية وأحكام المحاكم العليا والتي تشمل أحكام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، مشيرا إلى أن البوابة تحتوي أيضاً على فتاوى الجمعية العمومية وتضم قسمي الفتوي والتشريع.

وأوضح إمام أن البوابة توفر المعلومات والبيانات والأحكام للقضاة والمحامين والمشتغلين بالقانون حيث تعد بمثابة مكتبة إلكترونية متكاملة تضم كافة التشريعات والأحكام، مشيراً إلى أن البوابة توفر كافة الأدوات لتسهيل عملية البحث، وكذا طريقة عرض متقدمة لكافة البيانات، بالإضافة إلى عرض كافة القوانين بأخر تعديلاتها، وتحديث الجريدة الرسمية والوقائع يومياً، إلى جانب كافة أحكام محكمة النقض المدني والجنائي، فضلاً عن كافة أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ، وكافة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.