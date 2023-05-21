الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بعلف حيوانات فى الفردان بالإسماعيلية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

شهد كوبرى قرية الفردان في محافظة الإسماعيلية، وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالدريس "علف الحيوانات"، مما أسفر عن إصابة قائدها.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل مقطورة محملة بالدريس "علف الحيوانات"، أعلى كوبرى "اليوترن" الشمالي لقرية الفردان مما أسفر عن إصابة سائق السيارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة أسباب الحادثة، ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات، وتم إسعافه وإيداعه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقامت الوحدة المحلية لقرية الفردان بالعمل على رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

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