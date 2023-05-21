زيلينسكى يعرض الحل الأوكرانى الصعب لإحلال السلام (فيديو)

عرض فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، الحل الأوكراني الصعب لإحلال السلام، قائلًا: «على الجميع حول العالم احترام الحدود المرسومة بين الدول».

وتابع زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان، أن «أوكرانيا تعرض الخلاص من الحرب وبالتالي علينا الاتحاد، لأن روسيا دولة عدائية على العالم الإطاحة بها، وعند إخراجها من الأراضي الأوكرانية سنتمكن من التمتع بالسلام».

وأشار إلى أن «أوكرانيا تمتلك ثقافات مختلفة، ولكن نريد جميعا الأمن لأنفسنا ولأطفالنا، وفي حالة بقاء هذه الحرب سيتحول كل شىء إلى رماد، وبالتالي يجب أن يبذل الجميع حول العالم كافة الجهود لكي يوقف هذه الحرب».

ونوه إلى أن «التهديد الأمني الروسي يؤدي إلى أزمات عالمية، فعلى الجميع حول العالم احترام الحدود المرسومة بين الدول والدفاع عن العدالة، وعلى الجميع أن يهتم بشأن الحقوق والحلم بالسلام على أنه واجبه الإنساني».