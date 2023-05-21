الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل المصريين الأحرار يطالب بضرورة بناء حياة سياسية تتوافق مع الجمهورية الجديدة

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

أكد ريمون ناجي ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، أنه من دواعي سروره  تواجده في حدث هام مثل الحوار الوطني، خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية، ومع تواجد جميع التيارات السياسية والفئات المختلفة ليفتح تلاقي الأفكار نحو جمهورية جديدة فعالة.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إنه علينا أن نتحدث بشفافية كاشفة دون مبالاة عن واقع حقيقي للحياة السياسية الحالية، موضحا أننا لو نظرنا للحالة السياسية الحالية نلاحظ أن هناك حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية، نتيجة الممارسات الحزبية الخاطئة واستمرت على مدار عقود حتى الآن.

وأشار إلى أن الانضمام للأحزاب يتم بالعلاقات الشخصية، للوصول للمجالس المحلية والنيابية، وبناءً على ذلك فأن الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي  في الشارع المصري.

وشدد على غياب الأحزاب السياسية عن دورها لتكون مدرسة لتخريج كوادر وتأهيل شبابها لتولى مناصب قيادية، ليصبحوا ممثلين  بالمعارات والخبرات.

كما أكد على أن هناك عدد من الأحزاب السياسية تنتهك دورها الحقيقي وتقوم بعمل بعض الجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع بعض المواد سواء غذائية أو غيرها على المواطنين.

وطالب بضرورة بناء حياة سياسية تتوافق مع الجمهورية الجديدة التى اطلقها رئيس الجمهورية، مطالبا بأن بكون عام ٢٠٢٤ عام الأحزاب السياسية.

كما طالب بضرورة اجتماع رؤساء الأحزاب مع الوزراء والمحافظين لمتابعة مشاكل المواطنين، مطالبا بضرورة مساعدة الدولة للأحزاب من خلال المعسكرات الشبابية ونشر الوعي الثقافي بين الشباب وترسيخ حياة سياسية بين شباب الجامعات.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

الأحزاب السياسية التيارات السياسية الجمعيات الخيرية الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى

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