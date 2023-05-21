حزب "الإصلاح والنهضة": لابد من فصل قانون المحليات عن قانون الإدارة المحلية

قال الدكتور علي عبدالمطلب، ممثل حزب "الإصلاح والنهضة" إن المجالس تقوم بدور في غاية الأهمية وهو دور حيوي، لتمكين المواطن من صنع العديد من الخدمات وغيابها جعل المواطن لا يشعر بجهود الدولة.

وقدّم عدد من التوصيات أولها فصل قانون المحليات عن قانون الإدارة المحلية لأن المحليات تُعد من أهم الاستحقاقات الانتخابية الحالية، كما أن غياب المجلس لمدة ١٢عامًا سيؤدي لانقطاع الخبرات وتعذر الخبرات أن تدخل في الفترة القادمة، كما نميل إلى تفضيل القائمة النسبية، والتوجه نحو اللامركزية، وإعادة تقسيم الحدود، وحوكمة منظومة الإدارة المحلية والتحول الرقمي.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.