"الشباب والرياضة" بالغربية يهنئ اللاعب محمد الديب لحصوله على المركز الثاني لذوي الإعاقة

وجه يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، التهنئة للاعب محمد الديب لاعب المشروع القومي لذوي الإعاقة بطنطا، نجم منتخب مصر في القوة البدنية، وحصل على المركز الثاني في اللقاء الختامي بالمشروع القومي لذوي الإعاقة، الذى أقيم في مدينة الغردقة تحت إشراف مدربي المشروع الأستاذ أحمد جمعة والأستاذة شيرين منصور.

يذكر أن اللاعب محمد الديب قد فاز بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية بالبطولات العالمية والعربية والافريقية، كما أنه قد بدأ الممارسة بنادي السلام منذ عام ٢٠٠١ وانضم لصفوف منتخب مصر عام ٢٠٠٧.

وأشار يسري الديب أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، ما ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية.

وأكد أن أبطالنا من ذوي الهمم هم كنز مصر الحقيقي والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الابطال اصحاب الطموحات والانجازات التي نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة.

رياضة الغربية