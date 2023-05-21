في إفصاح للبورصة.. أرباح "القناة للتوكيلات الملاحية" ترتفع 51% خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 51.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 216.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 143.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى زيادة العوائد من شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، وإثبات العائد باكمل قيمته دون تقسيمه على استحقاق الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 58.52 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 57.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، صافي ربح بلغ 289.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 70.5 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 35.7 مليون جنيه نهاية ديسمبر، مقابل 34.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي