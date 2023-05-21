الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو أمناء الحوار الوطنى: عشنا عقودًا دون مجالس محلية.. وهذا مَعِيب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "إننا أمام مشكلة كبيرة، ونعيش أكثر عقد من الزمن بدون مجالس محلية، وهو أمر مَعِيب".

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي: "رغم أن الأمر مَعِيب، ولكن أن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي أبدًا، وهذا مخالف للدستور".

وطالب عمرو هاشم ربيع، بضرورة إصدار قانون للإدارة المحلية اليوم قبل غدٍ، مضيفًا: "كفانا تأخيرًا"، وأكد أن كل مَن داخل المجالس النيابية لا يمثل المحليات، إذ لا هناك عمال أو فلاحون داخل المجالس المحلية.

كما طالب بتفعيل قانون الانتخابات بالقائمة النسبية غير الحزبية، بالمجالس المحلية معتبره أمرًا واقعًا وقائمًا وواردًا أن يحدث.

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