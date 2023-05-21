الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الأمريكى متحديًا بوتين: الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها

بايدن
بايدن

تحدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بإعلانه إرسال قاذفات مدفعية ومدرعات لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال بايدن، خلال كلمته على هامش قمة السبع، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، كما تعمل بلاده على تدريب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 .

جاء ذلك بالتزامن مع لقاء بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

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