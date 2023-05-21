الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن "حياة كريمة".. "الزراعة" تختتم الحملة الاولى للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. 

 وذلك في الحملة القومية الأولى والتي بدأت في شهر مارس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وانتهت في شهر مايو الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

- تحصين حوالي 3 مليون و399 ألف و678 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و399 ألف و678 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها في 6 مايو الجاري.

كما تم تحصين حوالي 3 مليون و21 ألف و149 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ عدد 72 لجنة متابعة ميدانية بواسطة أطباء الهيئة لمتابعة لجان التحصين شملت محافظات (الدقهلية – الفيوم – المنوفية – البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية – الشرقية – السويس – الجيزة - دمياط – بنى سويف – الغربية)، كما تم عقد 6660 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، وترقيم وتسجيل عدد 97 ألف و423 راس.

نائب وزير الزراعة نائب وزير وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح محافظات الجمهورية

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