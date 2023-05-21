الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حزب "العدل" يقترح تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية

حزب العدل
حزب العدل

قال إسلام الجندي، ممثل حزب "العدل" بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاقًا دستوريًا، ولكن لم يتم تفعيل ما جاء بالدستور حتى الآن.

وتابع: "هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، في حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كل جموع الشعب المصري، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات".

وأشار إلى أنه في النظام الفردي لن يكون لدى المرشح إلمامًا بجميع القضايا، ومن ثمَّ، وجب أن تكون هناك قوائم أيًا كانت الآلية التي سيتم التوافق عليها.

واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسيّ النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل في أي مهنة، مطالبًا بأن تكون مخرجات الحوار الوطنى تلبي احتياجات المواطن البسيط في الشارع المصري.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

الادارة المحلية الاعتمادات المالية الحوار الوطنى القائمة النسبية القائمة المغلقة المجالس المحلية المحور السياسي

الأكثر قراءة

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

وكيل مديرية التعليم بالدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات فى بنها

19 يونيو.. الحكم على سكرتير حي عابدين في الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى