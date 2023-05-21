حزب التجمع يطالب بعودة الدعم المالى المقدم من الدولة للأحزاب لإبعادها عن "السبوبة"

قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976 كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس السادات، وكانت النتيجة هي الوصول إلى قانون الأحزاب الذي صدر عام 1977.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني: «رؤية السلطة للحياة الحزبية، والتضييق على الأحزاب السياسية جلعت الحياة الحزبية في قالب عددي، ولكنه أخذ التنظيم الواحد، لذلك الإبقاء على الانتخابات الرئاسية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005».

وتابع: "هذا الأمر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، ونرى عدة ملاحظات ورؤى حول الحياة الحزبية وقانون الأحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي".

واقترح عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، الآتي: