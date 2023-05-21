الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تنموي يوضح أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة ودورها في دعم المواطن (فيديو)

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور صلاح هاشم، الخبير التنموي وأستاذ التخطيط بجامعة الفيوم، تفاصيل برامج أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، وأهدافها، ودورها في دعم المواطنين، قائلًا “أنظمة الحماية الاجتماعية تكون طارئة أو دائمة”.

وتابع، خلال لقاءه على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن أنظمة الحماية الاجتماعية تتكون من جزئيين هامين وهما “برامج الحماية الطارئة والحماية الدائمة”، والتي ترتبط بشكل الحماية الاجتماعية داخل المجتماعات وحسب السياسيات التي تتبعها الدول.

 

وعرّف الحماية الطارئة أنها تتمثل في تحرك الدولة في الكوارث والأزمات لحماية المواطنين بشكل عاجل، وعن الحماية الدائمة تتمثل في جهود الدولة في جعل المواطن يتكيف مع الظروف الاقتصادية أو السياسية، حيث تمثل شبكة الحماية الاجتماعية دور في حماية المواطنين من الفقر.

وأردف، أنه في المجتمعات الأكثر فقرا يقوم جهاز الإحصاء سنويا بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا حتى تقوم الدولة بدعم المجتمعات الفقيرة لأكثر من 1000 قرية فقيرة من أصل 4500 قرية، وبالتالي تبدأ جميع قطاعات الدولة العمل على هذه المجتمعات الفقيرة، من خلال تقرير يتم تجهيزه كل 5 سنوات ولكن اليوم يتم عمله كل عامين تحت مسمى “تقرير الدخل والإنفاق”.

واختتم أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل قاعدة بيانات شاملة لجميع المواطنين تستطيع من خلالها الوصل إلى الأسر الأولى بالرعاية حيث وصل عددها اليوم إلى ما يقرب من 37 مليون مواطن مصري مسجل بهذه القاعدة وبالتالي وجود قاعدة للبيانات تملك الأرقام والبيانات عن المستفيدين من الدعم النقدي؛ والتي تتمثل في مجالات “التعليم، الصحة، تحسين مستوى المعيشة”.

الحماية الاجتماعية طارئة أو دائمة الحماية الاجتماعية طارئة الحماية الاجتماعية الدائمة الحماية الاجتماعية الشاملة دعم المواطن

الأكثر قراءة

المؤبد لحمزة زوبع و13 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

وكيل مديرية التعليم بالدقهلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

العثور على جثة متحللة لسيدة مجهولة الهوية بمصرف غزالة بالشرقية

البنك المركزى: 972 مليون دولار زيادة فى رصيد الاحتياطى خلال 8 شهور

رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

ماس كهربائي وراء تفحم مطعم شهير بالمعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى