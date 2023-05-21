خبير تنموي يوضح أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة ودورها في دعم المواطن (فيديو)

كشف الدكتور صلاح هاشم، الخبير التنموي وأستاذ التخطيط بجامعة الفيوم، تفاصيل برامج أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، وأهدافها، ودورها في دعم المواطنين، قائلًا “أنظمة الحماية الاجتماعية تكون طارئة أو دائمة”.

وتابع، خلال لقاءه على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن أنظمة الحماية الاجتماعية تتكون من جزئيين هامين وهما “برامج الحماية الطارئة والحماية الدائمة”، والتي ترتبط بشكل الحماية الاجتماعية داخل المجتماعات وحسب السياسيات التي تتبعها الدول.

وعرّف الحماية الطارئة أنها تتمثل في تحرك الدولة في الكوارث والأزمات لحماية المواطنين بشكل عاجل، وعن الحماية الدائمة تتمثل في جهود الدولة في جعل المواطن يتكيف مع الظروف الاقتصادية أو السياسية، حيث تمثل شبكة الحماية الاجتماعية دور في حماية المواطنين من الفقر.

وأردف، أنه في المجتمعات الأكثر فقرا يقوم جهاز الإحصاء سنويا بحصر المجتمعات الأكثر فقرًا حتى تقوم الدولة بدعم المجتمعات الفقيرة لأكثر من 1000 قرية فقيرة من أصل 4500 قرية، وبالتالي تبدأ جميع قطاعات الدولة العمل على هذه المجتمعات الفقيرة، من خلال تقرير يتم تجهيزه كل 5 سنوات ولكن اليوم يتم عمله كل عامين تحت مسمى “تقرير الدخل والإنفاق”.

واختتم أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل قاعدة بيانات شاملة لجميع المواطنين تستطيع من خلالها الوصل إلى الأسر الأولى بالرعاية حيث وصل عددها اليوم إلى ما يقرب من 37 مليون مواطن مصري مسجل بهذه القاعدة وبالتالي وجود قاعدة للبيانات تملك الأرقام والبيانات عن المستفيدين من الدعم النقدي؛ والتي تتمثل في مجالات “التعليم، الصحة، تحسين مستوى المعيشة”.