الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدا.. "تاون جاس" تجري أعمال صيانة بشارع ترعة السواحل في امبابة

تاون جاس
تاون جاس

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عن اجراء اعمال صيانة في شارع ترعة السواحل، امبابة، يوم  غد الاثنين 22 مايو، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالراحة .

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان  العملاء ولن يتم قطع الغاز عنهم، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة المشتركين  وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من أي تليفون أرضي بالطوارئ  أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن ترعة السواحل اعمال صيانة بشارع ترعة السواحل في امبابة تاون جاس أعمال صيانة البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

قبل الإعلان عنها.. تعرف على روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

قاتلة زوجها فى الجيزة تكشف طريقة إنهاء حياته بمساعدة عشيقها

"التموين" تكشف حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائى

تفاصيل 4 وقائع للسرقة بالإكراه في مصر الجديدة

الجامعة الأمريكية تقدم منحًا لطلاب المدارس الحكومية

"كراكة" تكشف عن جثة متحللة لفتاة بمصرف في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى