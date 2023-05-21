غدا.. "تاون جاس" تجري أعمال صيانة بشارع ترعة السواحل في امبابة

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عن اجراء اعمال صيانة في شارع ترعة السواحل، امبابة، يوم غد الاثنين 22 مايو، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالراحة .

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء ولن يتم قطع الغاز عنهم، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة المشتركين وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من أي تليفون أرضي بالطوارئ أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.