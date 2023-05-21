فريدة الشوباشي: الحوار الوطني سحري وصحي ويُصلح عورة في المجتمع المصري

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن المناقشات داخل جلسات الحوار الوطني تتمتع بالحرية والوعي، وسوف توصلنا إلى أفضل النتائج، ومن خلال تبادل الآراء وذلك هو أساس الحياة.

وأضافت الشوباشي، خلال حوار لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني سحري وصحي ويصلح عورة في المجتمع المصري الذي كان يقمع المرأة في الآونة الأخيرة عندما خرج علينا الفكر الضلالي المتعلق بكون المرأة عورة ويجب أن تجلس بالبيت ولا تعمل.

كما أشارت الكاتبة الصحفية، إلى جهود مصر في ملف الصحة، كونه يشكل أهمية كبرى، مشيرة إلى أنّ القضاء على فيروس سي في مصر نهائيًا إنجاز هائل، مؤكدة أهمية الإشادة والاعتراف بالإنجازات الكبيرة في مصر بمختلف المجالات، وتشجيع القيادة والحكومة على المداومة والاستمرار.