"كراكة" تكشف عن جثة متحللة لفتاة بمصرف في الشرقية

انتشلت كراكة تطهير المياه بمصرف قرية غزالة، جثة متحللة لفتاة بالعقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق، بالعثور على جثة متحللة لفتاة بمياه مصرف قرية غزالة نطاق مركز الزقازيق.

وبالانتقال والفحص تبين بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة متحللة مجهولة الهوية، انتشلتها كراكة تطهير المياه أثناء عملية تطهير مصرف قرية غزالة، نطاق مركز الزقازيق، وتبين أن الجثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر، ولا يوجد معها أى متعلقات شخصية.

تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعلبيمى، تحت تصرف النيابة لعامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.